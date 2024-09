Frutta e verdura in eccedenza raccolte per le famiglie bisognose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) ’Logistica solidale’ è il nuovo progetto dell’associazione Emporio solidale ’Il Barco’ avviato a giugno in collaborazione con il For (Filiera ortofrutticola romagnola, Mercato ortofrutticolo di Cesena) nel segno della lotta allo spreco alimentare con l’obiettivo di favorire la distribuzione gratuita agli enti benefici che li distribuiscono poi alledi grandi quantitativi didi prima e seconda scelta. Il progetto si concentra sul recupero delle eccedenze alimentari in campo ortofrutticolo ritirate dal mercato per mantenere stabilità nei prezzi; tali ritiri sono controllati dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea Emilia Romagna) e sono finanziati attraverso fondi europei per la gestione delle crisi del mercato a patto che la merce ritirata sia indirizzata alle persone che vivono situazioni di fragilità socio-economica.