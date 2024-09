Francia in pieno caos | Le Pen propone un patto proporzionale e Melènchon raccoglie 200mila firme contro Macron

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024)non scioglie la riserva per la. Restano in pista Bernard Cazeneuve e Xavier Bertrand per la nomina a Matignon, il primo ministro di Parigi. Il presidente stamattina ha re-incontrato i rappresentanti del Rassemblement National, che hanno chiesto un governo “”, che rispecchi i risultati elettorali. E intanto, il grande emarginato dall’Eliseo, ha già raccolto circaper chiedere l’impeachment del presidente. L’incon il Rn Emmanuele i leader della destra hanno discusso questa mattina della nomina di Xavier Bertrand a Matignon, informa l’AFP, confermando le informazioni di Le Parisien . Sono stati consultati Gérard Larcher, presidente del Senato, Bruno Retailleau, presidente del gruppo di destra al Senato, e Laurent Wauquiez.