Fiesole i musici di Francesco Guccini in concerto al Teatro Romano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 3 settembre 2024 - Metti insieme quattro senatori della canzone italiana e un comune denominatore: per anni hanno affiancato, in studio in tour, condividendo note e progetti, viaggi e confronti. Lunedì 9 settembre Idisaranno inaldi(Firenze), nell’ambito dell’Estate Fiesolana. Inizio ore 21. Adesso chenon ha più intenzione di calcare i palcoscenici, sta a loro, ai suoi, continuare a emozionare il pubblico. Con le canzoni del poeta, ovviamente. E la sua benedizione. I grandi successi del cantautore modenese verranno interpretati dalla voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini, suo fedele chitarrista, accompagnato da Vince Tempera al pianoforte, Roberto Manuzzi al sax, Ellade Bandini alle percussioni e Giacomo Marzi al basso.