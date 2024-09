Ecco il cerotto smart che riesce a monitorare i parametri di salute analizzando il sudore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) A portata di mano o meglio di un dito. È pronto ilche si avvolge intorno alle dita ediil, che è anche la sua fonte di energia. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Electronics, si deve al gruppo di ricerca guidato dall’Università della California a San Diego, che lo ha sperimentato per controllare i livelli di diverse sostanze presenti nel sangue, come glucosio, vitamina C e un farmaco usato nel trattamento della malattia di Parkinson. L’obiettivo è rendere il dispositivo personalizzabile e utilizzarlo anche per somministrare terapie sulla base dei dati raccolti.