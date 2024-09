Bucchioni | Italia gruppo Inter accantonato! Spalletti ha inebetito

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) Sono appena tre i giocatori dell’convocati daper questa prima sosta per le nazionali della stagione., nel corso dell’edizione di stamattina di Microfono Aperto su Radio Sportiva, trova una linea di novità nell’. BLOCCO RIDOTTO – Enzoguarda le ultime convocazioni dell’: «Ildell’? A parte che vengono a mancare dei giocatori rispetto agli Europei, a cominciare da Matteo Darmian. Io credo che il discorso delsi stia accantonando: Lucianodeve ripartire da cose diverse, come ha detto lui. Ha chiesto troppo agli Europei, ma l’avevamo capito subito: se mi passate un termine pesante sembravano un po’ rincoglioniti i giocatori da quei concetti tattici che ha messo. Si sono inebetiti, per usare una parola più normale.