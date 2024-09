Bottiglie d’acqua lasciate al sole denunciato commerciante

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 3 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoNell’ambito di un articolato piano di controllo sviluppato sull’intero territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, finalizzato a tutelare la salute pubblica e verificare il rispetto della qualità e della sicurezza dei servizi offerti durante il periodo vacanziero, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio di commercio al dettaglio di alimenti e bevande e sottoposto a sequestro numerose confezioni didi acqua di svariate marche, di cui alcune consigliate per la preparazione di alimenti per neonati e lattanti. In particolare, sono state sottoposte a sequestro probatorio 9.120di acqua minerale da due litri ciascuna.