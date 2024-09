Bologna Casale | Voglio tornare quello di due anni fa Lazio? Non sentivo più la fiducia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Nicolòriparte daldopo il trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. “Sono qui – ha detto in conferenza stampa l’ex– perdi duefa:del secondo posto e della seconda miglior difesa con i biancocelesti”. Lui la Champions l’ha giocata in biancoceleste e può portare esperienza nell’anno del ritorno delnel massimo torneo per club: “Qui c’è stato un cambio di allenatore, serve un po’ di tempo per sistemare le cose e ritrovare la forma di qualche infortunato. Perche mi riguarda, ho avuto una carriera in crescendo fino allo scorso anno, dove è successo di tutto a livello personale e familiare. Ci sono state difficoltà anche di ambiente, a Roma nonpiù la. Quiritrovare la scintilla.