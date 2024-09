Antonio Tajani l’estate da Giamburrasca del vicepremier | in 3 mesi ha fatto infuriare Meloni Il Giornale e famiglia Berlusconi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Silvioaveva una caratteristica: voleva piacere a tutti., che ha raccolto la leadership di Forza Italia dopo la morte del fondatore, sembra puntare all’obiettivo opposto: non piacere a nessuno. E, soprattutto, passare in poche settimane dal leader moderato fondamentale per la maggioranza del governoa colui che, invece, si sta trasformando neldella coalizione di destra. Dopo il buon risultato alle elezioni europee e la sbornia del sorpasso sulla Lega di Matteo Salvini,del segretario di Forza Italia si è caratterizzata per un elemento nuovo: la capacità di fartutti, alleati, dirigenti del suo partito, giornali amici e perfino la. Ma difficilmente questo atteggiamento muscolare potrà portare a qualche risultato.