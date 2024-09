America’s Cup | Luna Rossa batte New Zealand e il maltempo ma che paura

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Barcellona, 3 settembre 2024 – In una giornata di condizioni climatiche avverse, con una pioggia scrosciante a brillare èche finalmente riesce are New. La regata contro i Kiwi inserita nel Double Round Robin di Louis Vuitton non porta punti ai fini della classifica ma superare i detentori dell’America's Cup ha sempre una valenza importante specialmente per l'imbarcazione italiana che nelle ultime prove contro il Defender era sempre stata sconfitta commettendo errori evitabili e dovendo incassare penalità causate dalle strategie vincenti degli avversari.