Walter Salles torna a Venezia con I’m still here Ainda esou aqui film sulla memoria politica del Brasile

(Di lunedì 2 settembre 2024), il ritorno. A dodici anni dal suo ultimo, On the road, e a venti dall’intramontabile successo mondiale sul Che, I diari della motocicletta, il 68enne regista brasiliano. Questa volta con I’mè il turno di undel, sul tragico rapimento da parte della polizia(DOI-CODI) e scomparsa dell’ex deputato laburista (non comunista), l’ingegnere Rubens Paiva (interpretato da Selton Mello) nel 1971 all’apice della dittatura militare nel paese. Del resto tra le criminali svolte dittatoriali dell’America Latina anni sessanta/settanta/ottanta sulle torture e uccisioni perpetrate negli anni di Castelo Branco&co si è raccontato poco, lasciando ai più brutali casi di Cile e Argentina maggiore visibilità.