Urla per il discorso troppo lungo durante la festa patronale | il vescovo cancella l’omelia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non ha perdonato chi, sabato sera,i festeggiamenti sulmare per i santi patroni Teodoro e Lorenzo hato “basta”il suo intervento, ritenendolo. Così il giorno seguente, in occasione della messa pontificale, ha deciso di saltare. Ildi Brindisi, Giovanni Intini, non ha preso la bene i mugugni di alcuni presenti tra le migliaia di brindisini che hanno affollato la scalinata delle colonne romane e il viale che abbraccia il porto della città, dove si tiene prima una processione sull’acqua con le statue dei santi e dopo uno spettacolo pirotecnico. Nel mezzo, i discorsi delle autorità civili e religiose. Il sindaco Giuseppe Marchionna ha parlato per 8 minuti. Subito dopo, l’intervento di Intini. Il suo, iniziato in ritardo rispetto al programma, è durato ben 18 minuti,i quali si sono udite alcune