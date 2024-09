Traffico Roma del 02-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare incidente con code tra Ardeatina e Appia in carreggiata esterna rallentamenti in ilsulla Tangenziale Est da via dei Campi Sportivi alla Salaria verso San Giovanni ancora chiusa via Ardeatina tra via Giulio Aristide Sartorio e Vicolo dell’Annunziatella direzioni a San Giovanni da oggi è fino al 13 di ottobre chiusa via Santo Stefano Rotondo per lavori di manutenzione straordinaria degli Atelier 117 117 di da piazza San Giovanni lungo via dell’Ambaradam e via della Navicella per lavori sul Raccordo Anulare da oggi al 15 di settembre in fascia orario 21/6 chiusi in entrata e in uscita Gli svincoli di Tor Bella Monaca e Prenestina In entrambe le carreggiate maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito punto.