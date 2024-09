Toti da Porro | Non ce l' ho con i pm ma lezione alla politica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Giovannitorna in tv dopo la revoca degli arresti domiciliari per l'inchiesta che lo vede indagato per la gestione della Regione Liguria e le dimissioni da governatore “Sono in pace con la mia coscienza e non riesco ad avercela neppure con i magistrati. Io ce l'ho con lache ha fatto leggi che hanno tolto potere"; afferma ospite di Nicolaa Quarta Repubblica, su Rete 4. L'ex giornalista continua a professare la sua innocenza ed è intenzionato a dimostrarlo in aula.spiega: "Io sono in pace con la mia coscienza. Sono molto sereno. Credo di avere dato tutto quello che potevoe i risultati nella regione Liguria si vedono. Io non riesco ad avercela fino in fondo neppure con i magistrati, che pure secondo me sbagliano.