Su Luna Rossa parliamo in dialetto Crotti è ingegnere del software | Sono convinto che possiamo toglierci grandi soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Michele, come si arriva da Rivalta a? "Milaureato a Reggio in Ingegneria meccatronica. Da lì ho trascorso un periodo di tempo lavorando per l’Elettric 80, dove Denis Corti, anche lui nel team di Prada, era uno dei miei colleghi. Lui, poi, è entrato a far parte di, mente ioandato alla Omso (azienda reggiana, ndr). Dopo un po’ di tempo, Denis si è messo in contatto con me per chiedermi se ero interessato a partecipare a una selezione per un posto diall’interno del design team di. Il profilo che cercavano era perfettamente in linea con le mie competenze. Ed eccomi qua". Da quanto è nelle file del Team Prada? "Sei anni. E’ dal 2018 che faccio parte della squadra e questa è la mia seconda America’s Cup. La prima cui ho partecipato è stata nel 2021 ad Auckland, in Nuova Zelanda".