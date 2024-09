Strage di Paderno emergono nuove inquietanti dinamiche sull’accaduto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 2 settembre 2024) Social.di. Una nuova pagina di cronaca nera è stata scritta in queste ore nel nostro Paese. Un ragazzo di 17 anni diDugnano ha commesso una vera e propria stage uccidendo con un coltello i genitori e il fratellino di 12 anni. Poi la confessione: “Non c’è un vero motivo per cui li ho uccisi. Mi sentivo un corpo estraneo nella mia famiglia. Oppresso. Ho pensato che uccidendoli tutti mi sarei liberato da questo disagio. Me ne sono accorto un minuto dopo: ho capito che non era uccidendoli che mi sarei liberato”. Ora su questa storia stanno emergendo nuovidettagli.