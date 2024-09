Runjaic Sogliano Coco | Serie A la patria degli outsider e dei protagonisti mancati vero Dobvyk e Osimhen? – Clic e flop la rubrica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Terza giornata di campionato, in Italia e in altri campionati europei importanti (Inghilterra, Spagna e Francia). Ora la sosta per la Nations League, con la nazionale di Spalletti che affronterà venerdì la Francia a Parigi e lunedì 9 Israele. Il “bello” e il “brutto” di questa settimana, in Italia e all’estero.MARCUS THURAM Quattro gol in 270’: mai un inizio di torneo a questo livello. L’Inter di Lautaro è, in questo momento, l’Inter di Thuram. Il lavoro di Simone Inzaghi, ex attaccante, sta limando alcune imprecisioni di questo giocatore dalla grande forza fisica. KOSTAL’Udinese ha arruolato a sorpresa questo tecnico tedesco di origini jugoslave – e non croate come ci tiene semprea precisare – e si ritrova in vetta alla classifica. Una lunga gavetta in Germania, poi l’ascesa in Polonia, con i successi alla guida del Legia Varsavia.