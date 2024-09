Purtroppo non ce l’ha fatta Greta morta a 9 anni | il dramma in vacanza poi la sconvolgente diagnosi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) La notizia della morte di, la bambina romana di 9operata d’urgenza a Phuket in Thailandia, ha sconvolto l’Italia intera. La piccola, incon la famiglia, si era sentita male nella rinomata località turistica ed era stata immediatamente ricoverata in un ospedale locale, dove le era stato diagnosticato un tumore alla testa. >> Ancora sangue sulla strada, Giuseppe Pio perde la vita in un incidente stradaleaveva subito un complesso intervento chirurgico, reso possibile grazie al dialogo instaurato dai medici thailandesi con alcuni neurochirurghi del San Raffaele di Milano. Dopo l’operazione, la famiglia aveva attivato una rete di solidarietà per raccogliere i fondi necessari a un volo sanitario privato che permettesse alla bambina di rientrare in Italia e proseguire il percorso di cura.