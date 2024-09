Problemi economici in agguato per 2 segni zodiacali | settembre sarà devastante

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il mese diinizierà nel peggiore dei modi per duedello Zodiaco, che dovranno fare i conti con serie difficoltà finanziarie. Come superarle? Due protagonisti dell’Oroscopo, noti per la loro forza e tenacia, verranno messi a dura prova a causa di congiunzioni astrali sfavorevoli e dovranno affrontare preoccupantilegati alle loro finanze. Questa situazionein parte riconducibile anche alla loro imprudenza e, dunque, gli astrologi hanno stilato una lista di consigli per superare questo periodo negativo. Duedovranno affrontare difficoltà finanziarie (informazioneoggi.it)Le preoccupazioni arriveranno in seguito al particolare allineamento di Marte e Saturno in posizione avversa.