Osimhen atteso a mezzanotte a Istanbul | lo accoglieranno circa 50mila tifosi Tmw

(Di lunedì 2 settembre 2024) Napoli e Galatasaray hanno definito l’accordo per il trasferimento, in prestito, di Victorin maglia giallorossa.atterrerà questa sera aad accoglierlo Tuttomercatoweb scrive: L’ingaggio sarà completamente coperto dal club turco. Prima, però, il rinnovo con gli azzurri, che prolungheranno il contratto attuale – già rinnovato di recente – portandolo al 2027.questa sera. Come vi avevamo raccontato, la città turca attende il suo nuovo bomber già nella serata di oggi. L’aereo che porterà Victor da Napoli aatterrerà attorno ae l’accoglienza che si prospetta sembra quella dei grandissimi campioni. Sono attesi50 mila sostenitori della società turca all’aeroporto ad attendere il nuovo attaccante.