Operaio edile cade da un’impalcatura e si frattura le gambe

(Di lunedì 2 settembre 2024) SANTA CROCE SULL’ARNO – Incidente sul lavoro a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Undi 50 anni poco dopo le 15.30 del 2 settembre è caduto da una impalcatura di sei metri in via 11 Febbraio a Santa Croce sull’Arno e si è provocato gravi fratture agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Asl e i soccorsi inviati dal 118. Il personale dei vigili del fuoco ha stabilizzato il ferito e lo ha affidato ai sanitari che hanno deciso per il trasporto urgente in elisoccorso all’ospedale fiorentino di Careggi dove ha ricevuto le cure del caso e dove è stato ricoverato. L’uomo, da quanto si è appreso, sarebbe rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Saranno le indagini delle forze dell’ordine presenti a far capire se ci sono responsabilità per l’episodio.