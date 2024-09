Ong versus Meloni nuovo capitolo | Il governo ci ostacola

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 sett- Ong contro Giorgia, un paradosso che prosegue imperterrito. Paradosso perché, per quanto ildi centrodestra abbia confusamente cercato finora di “girare intorno” al problema dell’immigrazione di massa, nei fatti ha generato poco. Qualche accordo positivo ma isolato (come quello con l’Albania) tanta immigrazione legalizzata (decreto flussi) e codici di condotta per le stesse Ong che restano comunque azioni molto tenui che non influiscono granché sul loro operato nel Mediterraneo. Eppure le organizzazioni sedicenti umanitarie tuonano contro il cattivisissimo esecutivo a guida FdI, colpevole, a loro giudizio, dire con metodi presuntivamente inaccettabili il sempre sedicente “salvataggio dei migranti” nel “Mare Nostrum”.