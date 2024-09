Netanyahu a famiglie ostaggi uccisi a Gaza | Chiedo vostro perdono

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjaminha raccontato di aver parlato con ledi alcuni dei seida Hamas ala scorsa settimana e di aver chiesto loro. “Ho detto alle, e lo ripeto qui stasera:ilperché non siamo riusciti a riportarli vivi” a casa, ha detto il premier dello stato ebraico in conferenza stampa a Gerusalemme, “Ci siamo andati vicini, ma non ci siamo riusciti”. “Israele non lascerà che questo massacro passi semplicemente sotto silenzio”, ha aggiunto, battendo la mano sul leggio, “Hamas pagherà un prezzo molto alto per questo”. L'articoloproviene da Ildenaro.it.