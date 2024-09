Morta la bimba di 9 anni che fu rimpatriata con un volo militare dalla Thailandia dopo un intervento d’urgenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Èla bambina di noveoperatalo scorso marzo inper una rara patologia. La piccola accusò un malore mentre era in aereo insieme ai genitori. Subitol’atterraggio a Phuket era stata sottoposta ad alcuni esami in ospedale e operata. La paziente era statacon undell’Aeronautica, atterrato all’aeroporto di Ciampino e trasferita all‘ospedale Bambino Gesù dove era stata ricoverata. La notizia della morte della– come scrive Fanpage.it, è stata diffusa lo scorso 31 agosto sulla pagina Facebook del IV Municipio di Roma Capitale: “Il Presidente, La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia per la scomparsa della piccola, grande guerriera.