LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | inizia la sessione serale

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00ladella quarta giornata. 18.58 Si parte fra due minuti con la finale del lancio del giavellotto maschile classe F64. Ecco la lista di partenza. 1 1102 ROBERTO FLORIANI Edenilson BRA F42 60.79 57.46 2 1358 SARGAR Sandip Sanjay IND F44 62.82 62.82 3 1033 BURIAN Michal AUS F44 66.29 4 1616 KODITHUWAKKU Dulan SRI F44 66.49 66.49 5 1360 SUMIT IND F64 73.29 69.50 6 1468 EZ ZOUHRI Zakariae MAR F44 62.50 62.23 7 1683 NOVAK Roman UKR F44 58.42 8 1749 KAHU Ken VAN F44 50.06 45.46 9 1357 SANDEEP IND F44 66.18 61.20 10 1712 LOCCIDENT Derek USA F64 47.56 47.56 18.55 Per i colori del Bel Paese ci sarà Oney Tapia: il pesista e discobolo di origini cubane andrà alla caccia della quarta medaglia olimpica della carriera e, da campione mondiale in carica, proverà a conquistare l’agognata medaglia d’oro.