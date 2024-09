Lady Gaga al primo posto su Spotify con Die with a smile

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) –è tornata e ha fatto centro: il suo nuovo singolo “Die” con Bruno Mars è da nove giorni il brano più ascoltato al mondo su. Si tratta del brano dia raggiungere più velocemente i 100 milioni di stream sulla popolare piattaforma. La canzone si trova attualmente in top3 nella classifica americana dei singoli Billboard Hot 100. Già sold-out il cd singolo di “Die” per il mercato italiano. Una ballad d’amore che unisce la musicalità e la creatività dei due artisti, segnando il loro ritorno sulle scene, rispettivamente dal 2021 e dal 2022. Insieme hanno venduto oltre 300 milioni di dischi in tutto il globo e mandato 13 singoli alla n.1 della classifica Billboard Hot 100.“Die” è prodotta dai due artisti insieme a D’Mile e Andrew Watt, ed è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto insieme a Bruno Mars.