I visitatori spreconi colpiti dal tardivo sciopero dell’Isak

2024-09-01 16:41:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Alexander Isak ha segnato il suo primo gol della stagione, mentre il Newcastle ha mantenuto l'imbattibilità in Premier League con una vittoria sofferta sul Tottenham. Gli ospiti hanno dominato gran parte della gara, ma hanno sprecato tempo nell'ultimo terzo di gioco, a differenza del Newcastle, che ha sfruttato le sue poche occasioni per aggiudicarsi i tre punti.