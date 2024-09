È morto Obi Ndefo il cognato di Joey in Dawson’s Creek | da cinque anni viveva senza gambe La sorella | Fatale la sua ortoressia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Era conosciuto e apprezzato per il suo ruolo di Bodie Wells, ildiPotter (Katie Holmes) in. Si è spento oggi Obi, a 51, dopo una vita complicata e condizionata da un tragico incidente che lo ha costretto in sedia a rotelle negli ultimidi vita. A confermare la sua scomparsa è stata sua, Nkem, con un post su Facebook: “Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratello minore, con la speranza che abbia finalmente trovato la pace”, ha scritto laa corredo di una foto che li ritrae sorridenti entrambi. Secondo quanto ha riportato la stessa Nkem, per Obi sarebbe statal’, un disturbo alimentare con cui l’attore conormai da tempo. Obi era diventato noto al grande pubblico per aver interpretato, nel 1998, ildiPotter, il personaggio di Katie Holmes in