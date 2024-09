Delitto Verzeni il gip convalida il fermo per Moussa Sangare | Dovevo fare del male a qualcuno non so perché

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) La gip di Bergamo Raffaella Mascarino hato ilper, il 31enne reo confesso dell’omicidio di Sharon. La giudice per le indagini preliminare ha anche disposto per l’italiano di origini malsane la custodia cautelare in carcere accusandolo di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. L’udienza per ladelsi è tenuta poche ore fa nel carcere di Bergamo doveè rinchiuso da venerdì scorso per ildella 33enne barista, uccisa a Terno d’Isola la notte tra il 29 ed il 30 luglio. La gip Mascarino ha così accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Bergamo.