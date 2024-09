Cresce il Pil in Italia il secondo trimestre 2024 premia quasi tutta l’Europa | su la spesa per gli armamenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’Istat ha diffuso in queste ore i dati riguardanti il Prodotto Interno Lordo (Pil) per ildell’Istituto Nazionale di Statistica il Pil è cresciuto dello 0,2% rispetto alprecedente e dello 0,9% nei confronti deldel 2023. Nello stesso periodo è cresciuto dello 0,7% negli Stati Uniti e dello 0,3% in Francia, mentre è diminuito dello 0,1% in Germania. In termini tendenziali, si è registrata una crescita del 3,1% negli Stati Uniti, dell’1,1% in Francia e una diminuzione dello 0,1% in Germania.il Pil in, il(ANSA FOTO) – cityrumors.itNel complesso, il Pil dei Paesi dell’area Euro è cresciuto dello 0,3% rispetto alprecedente e dello 0,6% nel confronto con ildel 2023.