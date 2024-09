Concerto delle polemiche il governatore De Luca si schiera con Gigi D’Alessio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Macerata, 2 settembre 2024 – “Un caro saluto a, a cui va la nostra stima e il nostro affetto. La volgarità non è mai un argomento #Macerata”. Con questo messaggio su Facebook, anche il presidente della Campania Vincenzo Deè intervenuto sulleseguite aldiallo Sferiterio. Il(del Partito democratico) si èto dalla parte del cantante partenopeo, che dal palco dell’Arena maceratese aveva attaccato i consiglieri comunali d’opposizione Narciso Ricotta (del Pd come De) e Alberto Cicarè (Stra Comune - Potere al Popolo). I due politici maceratesi avevano criticato la gestione della rassegna Sferisterio Live da parte dell’amministrazione comunale, tirando in ballo anche