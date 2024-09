Candidato centrodestra Tomasi si dice lusingato | Questa è la nostra ora Gli alleati | Parliamone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriva dal palco della Comasca a Marina di Massa, durante l’ultima serata della festa tricolore di Fratelli d’Italia, la notizia della candidatura di Alessandro, sindaco di Pistoia, a governatore della Regione Toscana. Un passo in avanti dopo i momenti di riflessione di questi giorni. Lui si, non si espone, ma la base è certa: sarà lui l’anti-Giani per le regionali del 2025. La sua figura è accompagnata da sorrisi e strette di mano. Certo, c’è ancora da fare un passaggio nell’assemblea degli eletti di Piombino, ma già il fatto che un altro ’collega’, che rumors lo davano come sfidante, lo sostenga, fa ben sperare per il primo cittadino pistoiese, riconfermato due anni fa. Poi sarà presentato aglidi