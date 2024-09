Bonus spesa 500 euro | ecco cosa si può comprare e dove usarlo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Primo lunedì di settembre, primo lunedì in cui a pagare laci pensa con il500. Da ieri è tornata operativa la social card "Dedicata a te", il contributo una tantum destinato alle famiglie di almeno tre persone con un Isee inferiore a 15milaper l’acquisto di alimentari, carburanti e abbonamenti ai mezzi pubblici . Un aiuto rinnovato anche quest'anno per garantire ai nuclei familiari meno abbienti che non abbiano già sussidi l'accesso ai beni alimentari di prima necessità . E offrire così un sostegno concreto per coprire le spese essenziali. L'inizio del mese è infatti coinciso con l'attivazione della carta e l’accredito da parte dei Comuni delda mezzo migliaio di. Il tutto in modo automatico e senza necessità di presentare domanda online.