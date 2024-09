Avrei altre offerte Voglio insegnare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Luigi Marino, 33 anni, si è laureato in Ingegneria dopo il liceo scientifico e si è specializzato in Ingegneria matematica. È tra i portavoce del gruppo “Gli idonei legati dal merito - Gli invisibili“. Da ingegnere a docente, perché? "Subito dopo la laurea mi sono iscritto a vari corsi di specializzazione, master, corsi di perfezionamento incentrati sull’insegnamento della Matematica e della Fisica. Dopodiché ho preso anche i 24 cfu (crediti formativi) per l’insegnamento, per approfondire le materie psico-pedagogiche, e ho cominciato a fare supplenze: le faccio tra tre anni, come precario". Anche se ci sarebbero lavori più remunerativi "Lo so, e ho rifiutato anche delle proposte di lavoro. Ma lo faccio per passione e per valorizzare le mie competenze. È quello che so fare meglio e, tra l’altro, sappiamo quanto servano insegnanti di Matematica e Fisica nelle nostre scuole".