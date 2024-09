Anticipazioni Il Dottor Alì Puntate Turche | Nazli Salva Alì Dal Carcere!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 2 settembre 2024)IlAlì,: Alì deve affrontare un processo dopo aver fatto una scelta difficile con una paziente.però loanche dal rischio del! IlAlì prosegue e, nel corso delle, una mossa diriuscirà are Alì da una situazione difficile. Accusato di aver tolto la vita a Kivilcim per aver agito di sua volontà senza ascoltare i consigli dei superiori,presenterà una prova in grado di cambiare tutto. Ma ecco che cosa sta per succedere.IlAlì,: Alì indagato dopo la morte di Kivilcim! Nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà spesso la morte di Kivilcim, che farà sentire molto in colpa Alì. Tutto ha inizio quando si verifica un’esplosione molto grave in ospedale.