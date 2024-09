Annunciata la line up completa del NAMELESS FESTIVAL

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sabato 7 settembre al Misano World Circuit ecco ilper il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, svelata laup. Ci saranno diversi artisti, fra i quali il dj di fama mondiale Axwell. Si esibiranno anche Danilo Seclì, Padma San, Gladde Paling, Pekka, Klaus. Andiamo a saperne di più. Tutto pronto per ilper Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini 2024:laup. In occasione della manifestazione, in programma dal 6 all’8 settembre, ilpresenta sabato 7 settembre presso il Misano World Circuit un dj set che dalle ore 18:00 fino a tarda notte. Ecco laupdel! I partecipanti saranno intrattenuti dall’artista di fama mondiale Axwell.