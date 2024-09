Agatha All Along | Un nuovo poster mostra l’intera congrega di Agatha

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 2 settembre 2024) Settembre è finalmente arrivato, il che significa che è ufficialmente il mese diHarkness.Alldebutterà su Disney+ tra un paio di settimane, e i Marvel Studios hanno presentato lo show con molti contenuti divertenti questo fine settimana. Tra nuovi entusiasmanti trailer e spettrali featurette, i fan Marvel sono pronti a conoscere ladi. Oltre a Kathryn Hahn nel ruolo principale,Allè interpretato anche da Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza. Oggi, Marvel ha condiviso uncon tutti i protagonisti dello show. “Trucchi e prove vi aspettano Non perdetevi la prima di due episodi di #All, in streaming il 18 settembre su @disneyplus”, ha scritto Marvel Studios nella didascalia del post.