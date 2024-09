Un concerto con vista mare Le Belle di Mai in Voci vaganti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Viaggio in musica a duedall’est Europa all’Italia, al festival di cene e teatro Utopia del Buongusto, edizione 2024, XXVII Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Stasera alle 18 alla Cava di Piero a Castellina Marittima,di Mai in “”. Di e con Alice Casarosa e Irene Rametta. Eccezionalmente il costo del biglietto è 4 euro. Cena dopo lo spettacolo presso il ristorante “Il Poggetto” (menù con primo 10 euro; menù con secondo e contorno 11 euro; menù completo 21 euro) oppure presso “Osteria Papacqua” 21 euro. Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Ilpercorre un itinerario che, a partire dalla Georgia, si sposta da est a ovest attraverso i canti della tradizione. Si racconta di luoghi altri, atmosfere lontane, che abbiamo vissuto, o sentito narrare, o che forse possiamo solo sognare.