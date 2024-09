Stop Milan in casa Genoa Berenbruch spinge i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo due vittorie consecutive senza subire reti (2-0 contro il Torino, 4-0 con l’Udinese) ilsi ferma per la prima volta in campionato: ko per 3-1 indel. Rossoneri in vantaggio all’11’ grazie a Sia che, in spaccata, insacca. La squadra di Guidi prova a gestire, ma incassa il pareggio al 35’ sull’asse Venturino-Arboscello. Non solo: sei minuti dopo il doppio giallo rimediato da Perera lascia Maximilian Ibrahimovic e compagni in dieci. Episodio chiave, perché nella ripresa i rossoblù fanno valere la superiorità numerica: Venturino raccoglie la respinta di Colzani su tiro di Rossi e firma in tap-in il 2-1 (61esimo). Sussulto finale sulla rovesciata (alta) di Scotti, ma nel recupero Nuredini chiude i conti.