Sharon Verzeni la confessione di Moussa Sangare | L’ho vista che camminava guardando le stelle e dentro di me ho sentito un feeling

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 1 settembre 2024) «Ho visto questa ragazza cheleascoltando la musica ediun “”». Queste le parole di, il 31enne fermato per l’omicidio di, e rese davanti al pm Emanuele Marchisio, durante l’interrogatorio fiume, quello della, che poi gli spalancherà le porte del carcere. La 33enne si trovava nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Scelta a caso. Gli inquirenti sono arrivati a quel racconto, riporta oggi il Corriere della Sera, dopo una lunga serie di contraddizioni. Quella seraera inoltre lucido. Non aveva fumato hashish o bevuto birra (cosa che invece ha fatto nei giorni seguenti all’omicidio «quasi per stordirsi»). Dopo la serata con gli amici era tornato alla sua casa occupata di Suisio, uscendone un’ora prima del delitto con un coltello e l’intenzione di uccidere.