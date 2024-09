Parigi 2024 a Perini viene tolto il bronzo | ricorso rigettato della Federcanottaggio Ora l’impugnazione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 1 settembre 2024) Vaires-Sur-Marne (Francia), 01 settembre– Si chiudono con l’amaro in bocca per gli azzurri del pararowing i Giochi Paralimpici di. Nell’ultima giornata di gare allo Stade Nautique di Vaires-sur-Marne, Giacomoè stato infatti protagonista di una finale straordinaria nel singolo PR1 maschile, che lo ha visto terminare al terzo posto dopo essere stato anche in testa fino a metà gara. Al termineregata è stato però escluso dal Giudice di Gara il quale, dopo aver controllato la borsa didove aveva riposto acqua e oggetti personali, si è accortopresenza dello smartphone che, involontariamente, aveva dimenticato di posare (leggi qui). L’esclusione è avvenuta in base al regolamento che vieta la presenza sull’imbarcazione di strumenti in grado di comunicare con l’esterno.