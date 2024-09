Nuoto fioccano i pass per le Finali in casa Italia nel day-4 delle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Sono andate in archivio le batterie della quarta giornata di gare delalledi Parigi 2024. L’rilancia le sue quotazioni in vista di quel che sarà, reduce dai primi tre giorni di gare in cui i podi ottenuti sono stati ben 13, con la seguente distribuzione: 3 ori, 4 argenti e 6 bronzi. Nei 100 stile libero S10 Stefano Raimondi e Simone Barlaam hanno staccato ilper la Finale, rispettivamente con il quarto (53.43) e quinto tempo (53.89). Da sottolineare le prestazioni eccelse degli australiani Rowan Crothers (51.51) e Thomas Gallagher (52.70). Giova ricordare che in questa gara sono accorpati due gradi di disabilità diversi, ovvero S9 e S10 e Barlaam da questo punto di vista è un po’ svantaggiato, essendo l’unico S9 nell’atto conclusivo. In Finale ci sarà anche Alessia Scortechini, qualificata sempre nei 100 stile libero S10 con il sesto tempo di 1:01.85.