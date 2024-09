Modigliana mostra dedicata al ’Cantico delle creature’ nel museo del vescovado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024) As’inaugura alle 20,30 al Mu.Ve. lacollettiva d’arte ‘Il Canticovisitabile fino al 22 settembre. L’esposizione comprende oltre 50 realizzazioni di artisti di Alfonsine o modiglianesi come Giorgio Cavina, Antonia Salghini, Angela Cantagalli, Matteo Quadalti, Grazia Ciampaglione, ma anche di Cotignola (Loris Dirani), Fusignano (Cristina Mazzotti) e del gruppo Ucai (Unione cattolica artisti italiani), esposte neld’arte contemporanea del, in piazza Cesare Battisti 12. Don Massimo Goni (nella foto), attuale parroco di Alfonsine e in precedenza di, introdurrà l’evento per ‘Riscoprire il Cantico