Milly Carlucci su Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle | Ho un ruolo per lei

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 1 settembre 2024) Una nuova edizione dicon lesta per iniziare. E, ovviamente, ritroviamo la padrona di casa alla conduzione,. Che avrebbe in mente un “” per. Proprio così: non ci sono certezze, almeno per adesso, ma potrebbe segnare un momento importante per il rilancio dell’imprenditrice in televisione.con le: le parole diIl sabato di Rai1 sta per essere movimentato dalla Regina del Ballo per eccellenza:con leè in partenza dal 28 settembre 2024, per un totale di 12 appuntamenti e ben 13 concorrenti. Il cast è stato svelato, ma manca il tredicesimo concorrente, che sapremo solo in seguito.