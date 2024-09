Milan il pensiero dell’avvocato del Diavolo | errare è umano perseverare diabolico

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 1 settembre 2024) Ildi Paulo Fonseca non convince proprio l’avvocato del. E su Leao e Theo Un detto che si addice perfettamente alla storia attuale delche per DNA èdi solito nell’accezione positiva (se esiste) del termine. Con Paulo De Fonseca invece si è riusciti nel difficile risultato di fare 2 punti nelle prime 3 partite con 6 goal subiti (peggior difesa del campionato con Atalanta e Lecce). Credo come goal subiti nelle prime 3 partite un record a memoria per ilrecente. Record frutto della perseveranza negli errori. Quelli societari nel scegliere persone inadatte e senza esperienza per il ruolo da ricoprire (dall’era post Berlusconi credo solo Gazidis avesse già fatto in precedenza il ruolo assegnato). Tutti gli altri apprendisti o stagisti e quando dimostravano di aver imparato (si veda Maldini) sono stati mandati via.