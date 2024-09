LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa batte Alinghi dopo una regata combattuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DEL ROUND ROBIN 15.47 Tutto sommatonon ha mai davvero rischiato contro. Tuttavia ci saremmo aspettati un margine più ampio contro coloro che al momento sono il fanalino di coda della competizione. 15.45 Dunquechiude il primo round robin con 4 vittorie, a punteggio pieno. Presumibilmente serviranno 3 vittorie nelle prossime 4 regate per concludere la prima fase dellaCup davanti a tutti. 15.44vince e conquista il quarto successo di questo round robin.chiude a 26?. Gli svizzeri hanno dato filo da torcere agli italiani, ma restano ultimi in classifica con 0 vittorie. 15.43 Ultima strambata per, che veleggia verso il traguardo. 15.43 Altro guadagno diverso il lato destro. 15.