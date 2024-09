Leclerc trionfa al GP di Monza il capolavoro Ferrari e i ricavi del Gran Premio d’Italia di F1

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) Charlese lafanno ile tornano are al Gp. È la festa più bella per il popolosta, che vede il suo condottiero vincere nuovamente adopo cinque anni dall’ultima volta. “Come mi fai sognare, come mi fai sognare” esulta il monegasco nella team radio mentre taglia il traguardo davanti a migliaia di tifosi impazziti di gioia. L’azzardo del Cavallino di prevedere un unico pit stop alla fine si è rivelato vincente: con un solo cambio gommaè riuscito a passare e tenere dietro le due monoposto della McLaren, partite da favorite in prima fila con Oscar Piastri e la pole position di Lando Norris, a fine gara rispettivamente secondo e terzo.