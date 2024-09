La prima stella Michelin a una gelateria

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel panorama culinario globale, dove l’eccellenza è misurata in stelle e l’innovazione è il motore del progresso, una notizia ha scosso le fondamenta della critica gastronomica: per lavolta nella storia, unaha conquistato l’ambita. Questo evento senza precedenti non solo ridefinisce i confini dell’arte culinaria, ma apre anche nuovi orizzonti per l’interpretazione del concetto di fine dining.MINIMAL: dove la semplicità incontra la sofisticatezzaNel cuore pulsante di Taichung, Taiwan, si cela un gioiello gastronomico che ha catturato l’attenzione del mondo: MINIMAL. Questo nome, apparentemente modesto, nasconde un universo di complessità e raffinatezza che ha conquistato i palati più esigenti.