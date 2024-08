IndyCar O’Ward beffa Power nella race-1 di Milwaukee Il campionato resta aperto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Patoottiene la terza affermazione stagionaleNTTSeries dopo una spettacolare-1 in quel diMile. Il messicano di McLaren festeggia davanti a Will, abile a guadagnare punti insu Alex Palou. L’iberico avrà una chance di chiudere i giochicorsa di domani al fine di evitare la finalissima di Nashville di metà settembre. La prima parte dell’evento è stata disputata completamente in regime di green flag con il neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3) che ha dovuto cedere il primato provvisorio allo svedese Linus Lundqvist (Ganassi #8). Ottimo avvio per il debuttante scandinavo, in vetta alla graduatoria fino alla prima sosta ai box.