Galuppini lancia il Mantova | la Salernitana si deve arrendere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Ilbatte 1-0 lae dimostra di avere ormai compreso la “lezione” della serie B. La squadra di Possanzini, contro un avversario di qualità come i campani, non solo riesce a costruire gioco e occasioni, ma, quando la pressione dei granata si fa sentire, ha la forza di soffrire e riesce a condurre in porto tre punti veramente dorati. Dopo la sconfitta maturata con la Juve Stabia, la formazione biancorossa parte con grande attenzione. I primi minuti offrono così una prolungata fase di studio da parte di entrambe le contendenti che viene interrotta al 13’ dalla prima, nitida palla-gol dell’incontro. Mensah vieneto verso Sepe, ma il portiere campano è attento e non si lascia superare.