Eden rimandato l' incontro con il regista Marco Tullio Giordana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Arezzo, 1 settembre 2024 – Officine della Cultura segnala che, per improvvisa indisponibilità del, la proiezione del film "La vita accanto" in programma per lunedì 2 settembre presso l'Arenadi Arezzo è stata rimandata. «Ci stiamo accordando con ilper recuperare l'evento nel fine settimana successivo» spiega Officine. La grande Arena all’aperto dell’doveva ospitare ilper la proiezione del film “La vita accanto”., che oltre alla regia ha firmato la sceneggiatura del film insieme a Gloria Malatesta eBellocchio, dialogherà con il pubblico dell’a proiezione ultimata in uncondotto dal giornalista Andrea Laurenzi. L’evento è a cura di Officine della Cultura.